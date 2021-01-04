Певица Ольга Полякова зацепила своей речью, заговорив о наболевшем

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда приняла участие в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".

Ведущий Василий Голованов во время эфира позвонил Поляковой, попросив ее прокомментировать актуальные вопросы, происходящие в нашей стране, а также дать украинцам напутствие в канун Нового года.

Полякова в ответ сделала неожиданное обещание, которое прозвучало в полушуточной манере. По мнению Ольги, скоро стане лучше, и вот почему:

"Будет лучше и очень скоро! Знаете, что я могу от себя пообещать... Когда я надела на голову русский кокошник и заплясала, мы получили в свой адрес российскую агрессию. Когдя я быстренько его скинула и надела на голову корону - весь мир знает, что потом произошло, поэтому от себя обещаю клятвенно, слезно - больше ничего на голову не пялить!", - с улыбкой на лице заявила артистка, увидев в этих совпадениях странную связь.

Кроме того, Полякова высказалась о том, что будет с шоу-бизнесом в ближайшее время. И тут звезда попыталась также быть оптимистичной.

"Музыкальный бизнес, наверное, пострадал больше всего, потому что есть свои проблемы - наше государство нас не видит, не замечает... Замечает только тогда, когда нужно где-то попеть за кого-то... Но мы не пропадем! Будет, конечно, тяжело... потому что мы все понимаем, что до мая концертов не будет. Елки - есть, катки - работают, метро - ездит, а концерты никто не разрешает проводить!", - прокомментировала Ольга.

Как известно, недавно Поляковой пришлось перенести свой концерт на неопределенный срок, который должен был состояться во Дворце спорта в Киеве. Причина - карантин.