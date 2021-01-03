Популярная украинская певица Оля Полякова решила подразнить фанатов, показав безупречные ноги в концертном наряде
Как рассказывает Politeka, фотографию красотка опубликовала у себя на странице в Instagram.
"Большое Стадионное Шоу! Не пропустите", - говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии Полякова позирует в концертном наряде, сделанном так, чтобы подчеркивать безупречные ноги красотки. Довершал образ знаменитости кокошник, превращающий Полякову в королеву.
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"Боже, ноги от ушей!", "Королева!", "тигрица и труженица", "Олюшка!!!Ты настоящая!!!Любим Тебя красун", "безупречные формы, Оля! Ты очень большая молодец", "роскошные ноги, Оля", - пишут они.
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На официальной странице шоу «Маскарад» в Инстаграм появилось праздничное фото звезды. Ольга была одета в яркий красный новогодний костюм с очень глубоким декольте. Пышная грудь певицы была украшена белоснежным мехом, а тонкая талия выгодно подчеркнута поясом с золотой пряжкой.
Напомним, что игривая Ольга Полякова засмущала Андрея Данилко, спустив перед ним халат.
Как сообщала Politeka, Ольга Полякова осрамилась в слишком тесном костюме и перешла на мат, певица не смогла даже встать.
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