Популярная украинская певица Оля Полякова решила подразнить фанатов, показав безупречные ноги в концертном наряде

Как рассказывает Politeka, фотографию красотка опубликовала у себя на странице в Instagram.

"Большое Стадионное Шоу! Не пропустите", - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Полякова позирует в концертном наряде, сделанном так, чтобы подчеркивать безупречные ноги красотки. Довершал образ знаменитости кокошник, превращающий Полякову в королеву.

"Боже, ноги от ушей!", "Королева!", "тигрица и труженица", "Олюшка!!!Ты настоящая!!!Любим Тебя красун", "безупречные формы, Оля! Ты очень большая молодец", "роскошные ноги, Оля", - пишут они.

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На официальной странице шоу «Маскарад» в Инстаграм появилось праздничное фото звезды. Ольга была одета в яркий красный новогодний костюм с очень глубоким декольте. Пышная грудь певицы была украшена белоснежным мехом, а тонкая талия выгодно подчеркнута поясом с золотой пряжкой.

Напомним, что игривая Ольга Полякова засмущала Андрея Данилко, спустив перед ним халат.

Как сообщала Politeka, Ольга Полякова осрамилась в слишком тесном костюме и перешла на мат, певица не смогла даже встать.

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