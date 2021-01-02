Украинская певица Ольга Полякова соблазнила дерзким образом Снегурочки в коротеньком платьице

Как пишет Politeka.net, на официальной странице шоу «Маскарад» в Инстаграм появилось праздничное фото звезды. Ольга была одета в яркий красный новогодний костюм с очень глубоким декольте. Пышная грудь певицы была украшена белоснежным мехом, а тонкая талия выгодно подчеркнута поясом с золотой пряжкой. На голове у певицы красовалась корона. Образ дополняла коротенькая юбка-колокольчик.

Стоит отметить, что на фото Полякова просто светилась от счастья. Она демонстрировала свою белоснежную улыбку. Кстати, именно в этом костюме Полякова появилась на концерте в новогоднюю ночь.

«С Новым годом, друзья! Пусть он будет интересным, позитивным и феерическим, как наша МАСКА!», - подписали фото авторы аккаунта.

Как известно, Оля Полякова будет одним из детективов шоу. Вместе с ней за судейским креслом будут сидеть Настя Каменских, Андрей Данилко, Олег Винник и Дзидзьо. Во время участия в съемках шоу Полякова успела сменить несколько ярких нарядов. Она экспериментировала не только с костюмами, но и с внешностью, меняя прически и цвет глаз.

Напомним, что игривая Ольга Полякова засмущала Андрея Данилко, спустив перед ним халат: "Лет на 10 моложе стала".

Как сообщала Politeka, Ольга Полякова осрамилась в слишком тесном костюме и перешла на мат, певица не смогла даже встать: "Мне...".

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