Шалена Полякова з бюстом, що вивалюється, схвилювала на "Дизель Шоу": "Вона що, гола співати буде?"

Співачка Ольга Полякова майстерно підняла новорічний настрій публіці

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці "Дизель Шоу" в Instagram опубліковано свіже відео з привітанням від 36-річної Полякової (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Відзначається, що "Королева ночі" розважатиме глядачів гумористичного шоу 31 грудня.

Зірка постала на кадрах в сріблястому вбранні з бахромою. Одна пікантна "родзинка" прикувала погляди захопленої публіки до екранів: це мегавідверте декольте, з якого, здавалося, пишний бюст артистки має ось-ось "вистрибнути".

"Дорогі мої, всіх з Новим роком вітаю, бажаю, перш за все, міцного здоров'я і нехай корона в нашій країні буде тільки у мене на голові!", - звернулася Полякова до українців.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Та краще нехай Віка співає, вона дуже талановита і дуже красива. А Полякова... це в минулому"

"Вона що, гола співати буде?"

"Топчик❤️"

У Полякової останнім часом видалися насичені дні. Перед низкою новорічних концертів артистка "запалила" в шоу "Маска" в якості одного із зіркових детективів. Раніше ми повідомляли, як Ольга епатувала витівками, бентежачи свого скромного колегу на проєкті - Андрія Данилка.

Зокрема, співачка, будучи в білому халаті, хапала себе за бюст, задирала ніжку, виляючи стегнами і посилаючи повітряні поцілунки. Данилко деякий час з цікавістю спостерігав за нею, але, врешті-решт, не витримав ганьби й розсміявся, прикривши рукою очі.

Нагадаємо, що Оля Полякова без сорому показала, як обвисає бюст

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