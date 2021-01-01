Відома українська співачка Оля Полякова показала свої страждання після новорічних концертів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Полякової у соцмережі.
Так, в акаунті співачки з'явились сторіс, на яких вона знесилена лежить на дивані в яскравому концертному костюмі.
"Три концерти новорічні відпрацювала і відпочиває, так?" - говорить чоловік, який знімав відео.
При цьому співачка непорушно лежить, розкинувши ноги та руки в позі "зірки". Вона дивиться у стелю з відкритим ротом, демонструючи, вочевидь, максимальну втому від виступів.
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Щоб охарактеризвати свій стан, співачка навіть використала нецензурну лексику.
"Мені п**да", - сказала вона.
"А як ваш настрій у новорічну ніч?" - йдеться в підписі до фото Полякової.
Раніше повідомлялось, що у мережу вже встигли потрапити кадри, на яких Полякова позує в незвичайних нарядах на знімальному майданчику. На першому знімку Полякова позує в оригінальній світло-блакитній сукні з міні-спідницею і у високих блискучих чоботях. Другий образ явно надихався традиційним вбранням покоївок з фільмів. Чорно-біле плаття з відкритими плечима ідеально підійшло співачці.
Нагадаємо, рідкісне фото чоловіка Олі Полякової злили в мережу, як він виглядає: "На Луї де Фюнеса схожий".
Як повідомляла Politeka, шалена Полякова з вивалюється бюстом схвилювала на"Дизель Шоу".
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк і Полякова зійшлися, виставивши головні достоїнства напоказ.