Известная украинская певица Оля Полякова впечатлила поклонников безупречной фигурой в тесном купальнике
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы в Instagram красотки.
«Ребята. Мы с Марусей на Шри-Ланке. Ну, хотя бы помечтает. Пойдем в чан прыгнем, решим, что это Индийский океан», - сказала она.
Уточним, что на опубликованных кадрах Полякова предстает перед камерой в тесном купальнике, рядом со своей старшей дочерью-красавицей Машей. При этом девушка явно не одобряет подобного «юмора» звездной матери.
«Привет вам с солнечной Шри-Ланки. Дубарь, однако», - добавила Полякова.
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Обратим внимание, что на следующих роликах красотки уже в чане с водой, а изо рта у них идет пар. Поклонники звезды не смогли оценить выходку кумира, ведь кадры Полякова решила опубликовать у себя в карусели Сторис.
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