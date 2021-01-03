Украинская певица Ольга Полякова похвасталась своей радостью

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором показала часть своего роскошного особняка.

Звезда рассказала, что завершилось строительство веранды в ее шикарном доме

«Так, ребята, у меня сегодня открытие моей прекрасной пристройки. Смотрите. Камин еще недоделан. У меня уже сегодня гости. Помашите, мои гости любимые», - говорит артистка.

Полякова показала, как выглядит ее веранда. Помимо камина там есть обеденный стол со стульями, маленький столик с креслами, где и расположились гости певицы, а также подвесное кресло.

«Вот такие у меня окна. Вот такой у меня вид. Так что поздравьте меня. Я прямо радуюсь», - говорит певица.

Полякова показала огромные окна веранды, из которых открывается впечатляющий вид на пруд, к которому от дверей веранды ведет пирс.

Как известно, Оля Полякова с мужем и двумя дочерями живет в загородном особняке.

В доме есть 100-метровый погреб, в котором Полякова выдерживает сыры собственного производства.

На большой территории у артистки есть собственный бассейн, выход к озеру с пирсом, роскошные клумбы с розами и другими цветами, теплицы, конюшни и хлев для коз.

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