Популярная украинская певица Оля Полякова появилась в компании Ирины Сопонару на съемках шоу

Эпатажная длинноногая блондинка привыкла поражать публику на своих концертах, позируя в откровенных нарядах и делая акцент на стройной фигуре. Сейчас звезда занята съемками в первом сезона украинской адаптации известного шоу «Маски» и активно показывает в социальных сетях свои преображения.

Многие из них вызвали у поклонников подозрения, что Полякова даже посещая салон красоты ради уколов ботокса, однако ее кукольные образы оказались удачным макияжем. Теперь в сети появился яркий кадр со съемок очередного шоу, в котором певица приняла участие в необычном образе, вместо излюбленной короны или кокошника на голове звезды красовались кроличьи ушки.

При этом на представленном кадре артистка позировала вместе с коллегами по сцене и молоденькой красавицей-блондинкой, которая также, как и сама Полякова, привыкла к эффектным образам.

Ирина Сопонару является актрисой юмористических шоу «Женский квартал», «Игры приколов» и состоит в составе команды «Винницкие», а также принимает участие в шоу «Лига Смеха». В последнем шоу сама Полякова выступала в качестве члена жюри и долгое время вела одну из своих команд.

На стильном кадре две эффектных блондинки показали, как проходила подготовка к проекту.

Ранее мы сообщали, что Полякова в прямом эфире дала украинцам неожиданное обещание. Артистка зареклась носить причудливые головные уборы на своих концертах, и вот почему:

"Когда я надела на голову русский кокошник и заплясала, мы получили в свой адрес российскую агрессию. Когдя я быстренько его скинула и надела на голову корону - весь мир знает, что потом произошло, поэтому от себя обещаю клятвенно, слезно - больше ничего на голову не пялить!", - с улыбкой на лице заявила Ольга.

Напомним, что озорная Полякова заставила мужчин пускать слюнки, показавшись в образе королевы: "Ноги от ушей!"

Также Politeka писала, что шальная Ольга Полякова с вываливающимся бюстом взволновала на "Дизель Шоу".