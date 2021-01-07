Певица Ольга Полякова вызвала бурю эмоций домашним образом в кругу семьи

Как передает Politeka.net, 36-летняя артистка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с супругом, бизнесменом Вадимом Поляковым, и дочерьми: 15-летней Машей и 9-летней Алисой.

На уютном снимке все четверо удобно расположились на полу возле новогодней елочки и камина. Ольга в черном спортивном платье и колготках сидела скраю, блеснув соблазнительными ножками. Вадим сидел сзади своих девочек, обнимая жену за талию. При этом дочки держали на руках домашних питомцев: полосатого котика и белую собачку.

Все семейство мило улыбалось, видно, что фото "живое", без наигранных эмоций.

"С Рождеством Вас! Мира и тепла!🙏🏻", - Полякова поздравила публику.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые сравнили лысого мужа певицы с персонажем из старого фантастического фильма - Фантомасом.

"Шикарно !😘"

"Красивая семья 💖🌟😍"

"Одна дочь - копия мамы, другая - вся в папу❤️ с Рождеством🎅"

"Показалось, или кот хочет слинять😄?"

"У кота самое праздничное настроение😂"

"Олечка, вы самая красивая и дружная семья, всем завистникам назло, с праздником вас, вы лучшие!🌹🌹🌹👏👏👏"

"Фантомас существует 😱"

"Оль, скажите пожалуйста,у Вас никогда не возникало идеи сделать фотосессию с мужем где он в роли Фантомаса?"

"Впервые вижу)мужа Ольги) хорошенький) харизматичный) вокруг него)розарий)))😂👏👏❤️❤️"

Отметим, Ольга и Вадим женаты уже более 16 лет. О бизнесмене Полякова не распространяется, как впрочем и редко показывает его в соцсетях (до этого артистка выставляла фото с ним на его день рождения в июне). Известно, что Вадим намного старше своей возлюбленной, а также, что он ее продюсирует.

Напомним, что игривая Ольга Полякова засмущала Андрея Данилко, спустив перед ним халат.

Также Politeka писала, что шальная Ольга Полякова с вываливающимся бюстом взволновала на "Дизель Шоу