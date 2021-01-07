Певица Ольга Полякова вызвала бурю эмоций домашним образом в кругу семьи
Как передает Politeka.net, 36-летняя артистка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с супругом, бизнесменом Вадимом Поляковым, и дочерьми: 15-летней Машей и 9-летней Алисой.
На уютном снимке все четверо удобно расположились на полу возле новогодней елочки и камина. Ольга в черном спортивном платье и колготках сидела скраю, блеснув соблазнительными ножками. Вадим сидел сзади своих девочек, обнимая жену за талию. При этом дочки держали на руках домашних питомцев: полосатого котика и белую собачку.
Все семейство мило улыбалось, видно, что фото "живое", без наигранных эмоций.
"С Рождеством Вас! Мира и тепла!🙏🏻", - Полякова поздравила публику.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые сравнили лысого мужа певицы с персонажем из старого фантастического фильма - Фантомасом.
"Шикарно !😘"
"Красивая семья 💖🌟😍"
"Одна дочь - копия мамы, другая - вся в папу❤️ с Рождеством🎅"
"Показалось, или кот хочет слинять😄?"
"У кота самое праздничное настроение😂"
"Олечка, вы самая красивая и дружная семья, всем завистникам назло, с праздником вас, вы лучшие!🌹🌹🌹👏👏👏"
"Фантомас существует 😱"
"Оль, скажите пожалуйста,у Вас никогда не возникало идеи сделать фотосессию с мужем где он в роли Фантомаса?"
"Впервые вижу)мужа Ольги) хорошенький) харизматичный) вокруг него)розарий)))😂👏👏❤️❤️"
Отметим, Ольга и Вадим женаты уже более 16 лет. О бизнесмене Полякова не распространяется, как впрочем и редко показывает его в соцсетях (до этого артистка выставляла фото с ним на его день рождения в июне). Известно, что Вадим намного старше своей возлюбленной, а также, что он ее продюсирует.
Напомним, что игривая Ольга Полякова засмущала Андрея Данилко, спустив перед ним халат.
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