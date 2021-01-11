Украинская певица Ольга Полякова со всей семьей покинула страну
Как передает Politeka.net, соответствующие кадры 36-летняя артистка опубликовала у себя в Инстаграм.
«Дорогие мои, наша прекрасная семья улетает на отдых. Какое счастье», - говорит Полякова, находясь на борту самолета с дечерями и мужем.
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Полякова не стала скрывать, что отдыхать будет на Мальдивах.
Артистка также похвасталась кадрами с солнечного курорта.
Полякова блеснула формами в коротком черном сарафане с глубоким декольте. Образ артистка дополнила крупными солнцезащитными очками о стразами. Волосы она оставила распущенными.
В частности Полякова показала, как завтракает вместе с дочерями – пятнадцатилетней Марией, кторая пришла к завтраку просто в халате, и девятилетней Алисой.
Полякова намекнула, что будет активно показывать кадры своего роскошного отдыха.
Напомним, что Оля Полякова без белья, в короне и не только показала фигуру в самых пикантных образах: видео сводит с ума.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали: «Очень хочу…».
Также Politeka писала, что мокрая Оля Полякова порезвилась на улице в одном купальнике, жаркие кадры: "с такой не замерзнешь".