Популярная певица Оля Полякова показала, как проводит время на Рождество

Исполнительница записала для микроблога "Инстаграм" новый ролик из купели, куда забралась в ярком купальнике-боди с цветочными узорами, передает Politeka.net. На голове у красотки можно заметить коричневую шапочку для бани, вероятно она выбежала из парилки на улицу и окунулась в бочку с водой.

Распаренная Оля Полякова поделилась своей радостью с поклонниками, по ее счастливому лицу видно, что празднование удалось на славу, а вылезать из купели звезда явно не спешила. Вдобавок, певица выбрала удачный ракурс и посветила на камеру своим большим бюстом, с такой женщиной точно не замерзнешь даже на морозе.

"Дорогие мои, с Рождеством Христовым вас. Красота, мы на море!", - заявила Оля Полякова в своем ролике.

Ранее исполнительница показывала баню, которую построила при своем частном доме. В парилке устроили интимный полумрак с несколькими небольшими светильниками. В комнате установили двухуровневые деревянные сидения и высокий лежак со специальным валиком для головы, также есть довольно большое окно, сквозь которое хорошо виден двор. Оля Полякова похвасталась баней перед своими поклонниками в соцсети:

"Моя банечка на финишной прямой!)", - поделилась радостью Оля Полякова. - "Вот такая у меня подсветочка, ух. Снимаю все подряд. А вот такое у меня окно".

Напомним, что игривая Ольга Полякова засмущала Андрея Данилко, спустив перед ним халат.

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