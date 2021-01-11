Певица Оля Полякова удивила неожиданным откровением, признавшись за что "невзлюбила" известную телеведущую

Как передает Politeka.net, во время эфира "Светской жизни", посвященному 15-летию этого программы, 36-летняя певица ответила на каверзные вопросы ведущей Кати Осадчей.

В частности, знаменитости вспомнили "холодный" период, когда между ними пробежала черная кошка. Полякова призналась, как слала проклятия в сторону Осадчей. Конечно, страсти уже улеглись, но тогда было не до шуток.

"Оля, ты из тех звезд, у которых мы не сразу брали интервью... Я знаю, что некоторое время ты даже обижалась, что, мол, "Я - Оля Полякова, а вы у меня интервью не берете!" Помнишь этот период?", - спросила Осадчая.

"Дааа, я очень хорошо помню твою гонористую... хотела сказать, рожу, но это не так, у тебя очень хорошее, гонористое, лицо... которое куда-то поворачивалось в другую сторону и гордо уходило... Я бросала тебе вслед различные проклятия - очень хорошо, что они не оправдались!", - с улыбкой ответила Полякова.

Певица добавила, что тогда у нее, якобы было мало еще энергии, случись бы такое сейчас, то ситуация могла стать более угрожающей.

"Хорошо, что ты сейчас берешь у меня интервью!", - выдохнула артистка, а вместе с ней и Осадчая.

Ранее мы сообщали, что Полякова объявила в соцсети, что вместе с семьей улетает из Украины. Звезда решила устроить себе отдых после Нового года.

«Дорогие мои, наша прекрасная семья улетает на отдых. Какое счастье», - говорила она, находясь на борту самолета с дочерьми и мужем.

Напомним, что Оля Полякова без белья, в короне и не только показала фигуру в самых пикантных образах: видео сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали: «Очень хочу…».

Также Politeka писала, что мокрая Оля Полякова порезвилась на улице в одном купальнике, жаркие кадры: "с такой не замерзнешь".