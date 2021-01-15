Украинская певица Ольга Полякова похвастаться фигурой на отдыхе и рассказала, как поддерживает себя в форме

Артистка наслаждается жарким отпуском на Мальдивах, и активно делится кадрами на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

На новых кадрах Полякова решила показать во всей красе фигуру в мини-топе и трусах. Стоит отметить, что артистке есть, чем похвастаться. При росте 180 см она весит 58 кг, и находится в прекрасной форме.

Из своего рациона артистка уже давно исключила такие продукты, как: хлеб, сахар, белый рис, все злаки с крахмалом и глютеном, все жареное, копченое и соленое. Также под запретом находится фаст-фуд, сладости и майонез.

Еще одним важным элементом поддержания формы являются регулярные тренировки, о которых артистка и вспомнила новых сторис.

Не обошлось и без фирменного юмора Поляковой.

«Кто встал в 5.40 утра, кто сделал йогу, а потом полную функциональную тренировку – тот я. Бухала просто вчера, поэтому не спалось», - сказала Полякова и рассмеялась.

Также она похвасталась видом в майке и шортах.

Напомним, после того, как Полякова начала активно хвастаться кадрами роскошного отдыха, пользователи Сети вспомнили, как совсем недавно она часто высказывалась по поводу карантинных ограничений, особенно жалуясь на нехватку денег.

На что артистка сорвалась: "Если бы вы были внимательнее, но не на что надеяться. Я еще раз по буквам: "10 артистам первого эшелона не страшно! Что делать десяткам тысяч простых музыкантов?" Так понятно? Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди".

Кроме того, ранее Полякова пошутила над украинцами, которые не имеют возможности выбраться на отдых в разгар пандемии. Певица опубликовала фото своей подросшей дочки Алисы. Девочка сидела в лодке и была явно чем-то расстроена. Она скривила гримасу и собиралась плакать.

«Это ваше лицо, когда я буду публиковать видео и фото с Мальдив», - пошутила блондинка.

«А это - мое», - завершила шутку певица.

Напомним, Полякова на Мальдивах разразилась гневом в адрес украинцев: "Злые, не слышащие никого, кроме себя... "

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