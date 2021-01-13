Известная украинская певица Оля Полякова впечатлила поклонников размером "ракушек" во время отдыха на море

Как рассказывает Politeka, соответствующие кадры были опубликованы на странице знаменитости в TikTok.

"Кто там мерзнет?" – говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах знаменитость предстает перед камерой в образе русалки, демонстрируя внушительного размера "ракушки" во всей красе.

"Морская королева", "ты просто космос", "а зачем такие большие ракушки?", "вот это да, какая красота", "морская торпеда", "а зачем ракушки вообще?", "красотка", "офигенно выглядишь", "а говорили, русалок не бывает", - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская певица и детектив шоу "Маска" Оля Полякова заинтриговала пикантным видом и обещанием на пляже

Красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" свежие снимки своего роскошного отдыха на Мальдивах. Девушка вышла прогуляться по песку в обтягивающем черном купальнике, поверх которого небрежно накинула халат. Верхняя часть наряда сползла на плечо из-за плохо завязанного ремешка и открыла соблазнительный вид на бюст и талию артистки.

Напомним, что Оля Полякова без белья, в короне и не только показала фигуру в самых пикантных образах.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали.

Также Politeka писала, что мокрая Оля Полякова порезвилась на улице в одном купальнике, жаркие кадры.