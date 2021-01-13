Известная украинская певица Оля Полякова впечатлила поклонников размером "ракушек" во время отдыха на море
Как рассказывает Politeka, соответствующие кадры были опубликованы на странице знаменитости в TikTok.
"Кто там мерзнет?" – говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах знаменитость предстает перед камерой в образе русалки, демонстрируя внушительного размера "ракушки" во всей красе.
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"Морская королева", "ты просто космос", "а зачем такие большие ракушки?", "вот это да, какая красота", "морская торпеда", "а зачем ракушки вообще?", "красотка", "офигенно выглядишь", "а говорили, русалок не бывает", - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что украинская певица и детектив шоу "Маска" Оля Полякова заинтриговала пикантным видом и обещанием на пляже
Красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" свежие снимки своего роскошного отдыха на Мальдивах. Девушка вышла прогуляться по песку в обтягивающем черном купальнике, поверх которого небрежно накинула халат. Верхняя часть наряда сползла на плечо из-за плохо завязанного ремешка и открыла соблазнительный вид на бюст и талию артистки.
Напомним, что Оля Полякова без белья, в короне и не только показала фигуру в самых пикантных образах.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали.
Также Politeka писала, что мокрая Оля Полякова порезвилась на улице в одном купальнике, жаркие кадры.