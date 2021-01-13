Украинская певица и детектив шоу "Маска" Оля Полякова заинтриговала пикантным видом и обещанием на пляже

Как сообщает Politeka.net, красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" свежие снимки своего роскошного отдыха на Мальдивах. Девушка вышла прогуляться по песку в обтягивающем черном купальнике, поверх которого небрежно накинула халат. Верхняя часть наряда сползла на плечо из-за плохо завязанного ремешка и открыла соблазнительный вид на бюст и талию артистки.

На первом снимке Оля Полякова приняла раскованную позу, выставив вперед одну ногу, и демонстративно поправила волосы. На другом же кадре звезда сняла резинку, распустила волосы и закрыла глаза от наслаждения на курорте.

"Ну пока в халате! Раздеваться буду медленно!!!😹 1 или 2?)))", - поинтересовалась Полякова в описании под фото.

Многие пользователи сети пришли в восторг от пляжной фотосессии исполнительницы и оставили ей приятные комментарии:

"Давайте сразу голышом)))😂❤️"; "Офигенная всегда и везде! 💣💣💣"; "И 1, и 2 🔥🔥🔥 хорошего отдыха ❤️❤️❤️"; "Обожаю 😂😍😍😍"; "Оля,вы на двух супер🔥🔥🔥"; "Люблю счастливые улыбки"; "Красота на фоне, красота 😍👏🔥"; "Ах и хороша, девчонка 😍😍"; "Одна лучше другой"; "Шикардос"; "Какая вы красивая 😍"; "Хорошо мы подождём чуть-чуть 😅"; "я сначала подумала что это Маша 🔥🔥🔥"; "Эх, хороша! И фигура и душа"; "Первое. Ты там очень искренняя 👍2; "1 конечно, меньше похожа на себя"; "Обе фотографии шикарные!! Хоть сейчас на обложку какого нибудь модного журнала!!!"; "Наша любимая девочка,да именно девочка))) Твоя улыбка озаряет и согревает,твоя харизма дает живительную силу,твой открытый характер показывает твою добрейшую душу,твое сердце полно любви!".

Напомним, что Оля Полякова без белья, в короне и не только показала фигуру в самых пикантных образах: видео сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали: «Очень хочу…».

Также Politeka писала, что мокрая Оля Полякова порезвилась на улице в одном купальнике, жаркие кадры: "с такой не замерзнешь".