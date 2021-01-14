Хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма вспомнил самые забавные моменты из своей жизни в сети

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал скрин из видео большой игры Ольги Поляковой, в которой он участвовал во время карантина. Как известно, Ольга снимала видео со звездами, в которых заставляла их выполнять разные задания. Сама Полякова тоже участвовала в челлендже. Стоит отметить, что задания бессердечной звезды частенько бывали жестокими.

Так, во время игры с Владом Ямой она заставила его нанести макияж. Мужчина накрасил себе глаза черным карандашом, пытаясь сделать стрелки. Также он красил губы помадой. Стоит отметить, что макияж у Ямы получился неважным.

«Ошибки молодости», - подписал фото хореограф.

Также Влад вспомнил момент, когда в описании его профиля появилась строчка из песни его бывшей партнерши по «Танцям з зірками» Наташи Могилевской. Вместо контактов там было написано «Я сама, я сама выбирала этот танец». Именно под эту песню Влад и Наташа танцевали в шоу звезды. Судя по всему, такую подпись в Инстаграм он тоже оставил на спор.

«А вот это уже от души!», - написал Яма.

Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" взбудоражил видом, задрав ноги в салоне роскошного Ferrari: "Почему на месте пассажира?".

Как сообщала Politeka, раздетый Влад Яма из «Танців з зірками» озадачил развлечениями в душе, исполнив тайные желания: "пенные" кадры.

Также Politeka писала, что Влад Яма усадил малолетнего сына-модника за руль роскошного авто: "У меня в пять лет тоже была...".