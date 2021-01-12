Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма посадив п'ятирічного сина за кермо розкішного спорткара

Кадри зірка публікує у своєму особистому мікроблозі Instagram, передає Politeka.net.

«У мене в 5 років теж була машинка. Трохи менше. Хлібна🍞», - написав хореограф.

Влад Яма показав кадри, на яких його син зображений за кермом крутого авто, а хореограф зайняв місце пасажира. Зображені вони з портивних футболках.

Леон впевнено тримається за кермо Феррарі, а сам Влад сидить поруч, уважно за всім спостерігаючи. Видно, що дитина просто в захваті.

Як і фоловери Влада Ями, які щедро обсипали компліментами, як сина, так і батька.

Зокрема користувачі мережі звернули увагу на модну стрижку сина хореографа.

"Дуже красиве авто і син вже такий дорослий😉«," Стрижка у сіна бомба👍», «які милі😻 🔥», "красиві", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, знаменитий хореограф довгий час ретельно приховував своє особисте життя. З Ліліаною Кудлай Влад Яма зустрічався з 2007 року. Пара без зайвої публічності зіграла весілля в 2014 році. А в січні 2016 року з'явився Леон.

Радувати шанувальниками фотографіями з сином Влад Яма почав не так давно.

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