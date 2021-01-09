Знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма засветился в салоне элитного автомобиля

Соответствующее фото известный танцор разместил у себя в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Прилёг подумать о будущем, ведь оно прекрасно... Да и думается лучше в хорошей машине...»,- написал Яма.

В кадре знаменитость позирует в салоне розкошного Феррари красного цвета.

Отметим, что фотография, по всей видимости, сделана в январе прошлого года, когда Яма отдыхал со своей семьей в Майами.

Тогда он с женой Лилианной катался на элитном автомобиле по городу и хвастался этим перед поклонниками.

"Ок, но почему на месте пассажира ? 😂", - спросила одна из подписчиц.

До этого мы писали, что Яма показал новогодний снимок со своей супругой.

Влад, в отличие от жены, выглядел бледным и болезненно худым. Кроме этого, он позировал для фото босиком, что вызвало смешанные эмоции у поклонников. Несмотря на внешний вид, хореограф улыбался и обнимал жену.

«Хочу от души всем нам пожелать здоровья, мира и чудес. Чтобы все у нас было Хорошо. И свершились все наши заветные мечты. На фото я - бальница, так получилось. Только не спрашивайте, почему Влад босиком, а я в туфлях. И откуда загар...», - подписала фото жена Ямы.

Напомним, Яма из «Танців з зірками» удивил худобой и бледностью рядом с цветущей красоткой-женой: «Влад, бедолага…».

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" на глазах у всех "утопил" обиженную Никитюк, сюрприз удался: "Доставайте Лесю...".

Также Politeka писала, что сын Влада Ямы из «Танців з зірками» поразил сходством со звездным отцом на новом фото: «Какие мужчины».