Известный украинский хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма растерял весь шарм рядом с красоткой-женой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм жена хореографа Лилия Яма опубликовала забавный праздничный снимок. Женщина стояла со своим любимым мужем возле елки. Красотка была одета в серебристое платье с вырезом и глубоким декольте. На ножках у нее красовались туфли на каблуках. Особого шарму фото придал загар на коже Лилии.

Влад, в отличие от жены, выглядел бледным и болезненно худым. Кроме этого, он позировал для фото босиком, что вызвало смешанные эмоции у поклонников. Несмотря на внешний вид, хореограф улыбался и обнимал жену.

«Хочу от души всем нам пожелать здоровья, мира и чудес. Чтобы все у нас было Хорошо. И свершились все наши заветные мечты. На фото я - бальница, так получилось. Только не спрашивайте, почему Влад босиком, а я в туфлях. И откуда загар...», - подписала фото жена Ямы.

В комментариях звездной семье оставили несколько отзывов.

«Какая вы пара красивая. Счастья вам любви и здоровья», «Не болейте и выздоравливайте скорее», «Влад, бедолага. Потратился, чтоб жена была загоревшая, в шикарном платье и на каблуках. А сам остался лысый, босый и не бритый. Шучу, конечно. Не обижайтесь. С праздником», - пишут люди.

Напомним, что Влад Яма показал самое сокровенное, кадры семейной идиллии: «Сыну нужна сестричка».

Как сообщала Politeka, Влад Яма увлекся шалостями с женой, позабыв о сыне: "Эпик фейл".

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