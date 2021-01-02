Відомий український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма поділився найпотаємнішим
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував свіже фото зі своєю сім'єю. На знімку Яма сидів в оточенні найрідніших-синочка Леона і красуні-дружини Лілії. Все сімейство було одягнене в теплі светри світлих відтінків. Вони сиділи біля ялинки і з задоволенням позували на камеру. Виглядала сім'я Ями дуже гармонійно. На одному з фото маленький Леон цілував руку своїй мамі.
"З вами я щасливий, Сім'я!",- підписав фото щасливий Яма.
У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків про його сім'ю.
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"Щастя вам побільше, ви такі класні!", "Боже які ви красиві. Здоров'я вам. Красунчики", "Ще дочку потрібно! Синові потрібна сестричка", "Влад, ти, напевно, перший чоловік, якому я буду говорити компліменти. Ніжно-няшно. Дружина вогонь. Син маленький Яма, ще з волоссям", "Прекрасна сім'я", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Влад і Лілія одружилися в 2015 році, хоча до цього довгий час зустрічалися. Як зізнавався Яма, він боявся, що після одруження у нього стане менше прихильниць. Зараз хореограф розуміє, що це було нерозумно.
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