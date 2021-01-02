Відомий український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма поділився найпотаємнішим

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував свіже фото зі своєю сім'єю. На знімку Яма сидів в оточенні найрідніших-синочка Леона і красуні-дружини Лілії. Все сімейство було одягнене в теплі светри світлих відтінків. Вони сиділи біля ялинки і з задоволенням позували на камеру. Виглядала сім'я Ями дуже гармонійно. На одному з фото маленький Леон цілував руку своїй мамі.

"З вами я щасливий, Сім'я!",- підписав фото щасливий Яма.

У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків про його сім'ю.

"Щастя вам побільше, ви такі класні!", "Боже які ви красиві. Здоров'я вам. Красунчики", "Ще дочку потрібно! Синові потрібна сестричка", "Влад, ти, напевно, перший чоловік, якому я буду говорити компліменти. Ніжно-няшно. Дружина вогонь. Син маленький Яма, ще з волоссям", "Прекрасна сім'я", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Влад і Лілія одружилися в 2015 році, хоча до цього довгий час зустрічалися. Як зізнавався Яма, він боявся, що після одруження у нього стане менше прихильниць. Зараз хореограф розуміє, що це було нерозумно.

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