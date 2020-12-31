Відомий український танцюрист і суддя шоу» Танці з зірками " Влад Яма показав новорічні фото зі своєю коханою дружиною
Як повідомляє Politeka.net, фотографії з'явилися на сторінці «Танців з зірками» в Instagram.
"Друзі, вітаємо з наступаючим", - підписані фото.
"Лист Дідові Морозу написано, подарунки куплені, плани на січень затверджені, скоро будемо загадувати бажання», - підписав яма фото.
Влад і Лілія позують на тлі стильної новорічної ялинки в сріблястих тонах.
Мішина з "Холостячки" виставила валізи й зізналася, що відбувається у них з Еллертом: "Дорогі мої..."
Нікітюк у розкритому халаті порівняли з довгоногою Поляковою: "Оля супер-бомба, але..."
Кароль в образі фатальної діви влаштувала безконтрольну спокусу перед чоловіками: "Як дивляться один на одного..."
Одеситка у відвертому одязі влаштувала брудні танці біля ялинки на Думській, відео: "Я хочу..."
Доведена до відчаю Корольова виставила Тарзана за двері, гіркі кадри: "Ти будеш щаслива?"
Хореограф позує у світлій сорочці, коричневій жилетці і того ж кольору брюках. В руках він тримає святково упакований подарунок, і неожно обіймає дружину.
Його дружина одягла спокусливу сукню з відкритою спиною і лямкою, що складається зі стразів.
Це неймовірно, як прості фото можуть випромінювати тепло, атмосферу любові і святковий настрій.
Фото сесію Влад Яма з сім'єю влаштував ще на початку зими, а тепер радує своїх шанувальників, викладаючи поступово красиві кадри.
Раніше хореограф показав новорічні фото з сином Леоном. Вони позували в білих светрах, не забувши про такий невід'ємний святковий атрибут, як мандаринки.
Нагадаємо, Влад Яма, який пережив напад, зізнався Нікітюк, кого боїться найбільше в житті: "вона спочатку намагалася...".
Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками «наробив галасу кадрами з пухнастим другом:" а ви не родичі?».
Також Politeka писала, що дружина-красуня Влада Ями розкрила пікантні подробиці їхнього знайомства.