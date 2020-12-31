Які ж вони ніжні!

Відомий український танцюрист і суддя шоу» Танці з зірками " Влад Яма показав новорічні фото зі своєю коханою дружиною

Як повідомляє Politeka.net, фотографії з'явилися на сторінці «Танців з зірками» в Instagram.

"Друзі, вітаємо з наступаючим", - підписані фото.

"Лист Дідові Морозу написано, подарунки куплені, плани на січень затверджені, скоро будемо загадувати бажання», - підписав яма фото.

Влад і Лілія позують на тлі стильної новорічної ялинки в сріблястих тонах.

Хореограф позує у світлій сорочці, коричневій жилетці і того ж кольору брюках. В руках він тримає святково упакований подарунок, і неожно обіймає дружину.

Його дружина одягла спокусливу сукню з відкритою спиною і лямкою, що складається зі стразів.

Це неймовірно, як прості фото можуть випромінювати тепло, атмосферу любові і святковий настрій.

Фото сесію Влад Яма з сім'єю влаштував ще на початку зими, а тепер радує своїх шанувальників, викладаючи поступово красиві кадри.

Раніше хореограф показав новорічні фото з сином Леоном. Вони позували в білих светрах, не забувши про такий невід'ємний святковий атрибут, як мандаринки.

Нагадаємо, Влад Яма, який пережив напад, зізнався Нікітюк, кого боїться найбільше в житті: "вона спочатку намагалася...".

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