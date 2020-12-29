Жена хореографа и судьи "Танців з зірками" Влада Ямы Лилия призналась, как познакомилась с известным танцором

Об этом жена-красотка рассказала в своем Instagram.

Так, Лилия Яма предложила своим поклонникам задать ей какие-нибудь вопросы.

В Instagram Stories один из фанатов решил поинтересоваться, как именно она познакомилась со своим будущим мужем Владом.

Лилия опубликовала совместное фото со звездным мужем на фоне роскошного спорткара и призналась, что между ними все завязалось в клубе.

"Познакомились в 2007 году в клубе. Влад давно охотился на меня. Но долго не решался, видимо коктейль в тот вечер вдохновил его все-таки познакомиться", - откровенно призналась Лилия Яма в Instagram.

Ранее мы рассказывали, как Лилия Яма довела до экстажа своего мужа Влада.

Его скромная жена Лилия в компании с подружкой устроили жаркие танцы с элементами тверка.

Более того, на видеоролике можно увидеть, как Лилия Яма, забыв о стыде, сбросила с себя кофту и соблазнительно танцевала в одних штанах и лифчике кислотного цвета.

Соблазнительные танцы от Лилии Ямы пришлись поклонникам по душе, из-за чего они завалили звезд лайками и восторженными комментариями.

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