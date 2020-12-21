Жена хореографа и судьи проекта "Танці з зірками" Влад Ямы Лилиана показала нежные совместные фото

Как передает Politeka.net, снимками она поделилась на странице в Инстаграм.

Супруги запечатлены в вязаных уютных свитерах. На фото они обнимаются и улыбаются. Снимки получились невероятно нежными

При этом Лилиана Яма рассказала, что сегодня, 21 декабря, особенный день.

«Уникальное астрономическое явление, две сверхмассивные планеты Сатурн и Юпитер, будут очень близко к друг другу и с земли будут выглядеть как одна ярая звезда. 🌟 😍 Последний раз это было 800 лет назад…Природа Юпитера и структура Сатурна объединяются в знаке Водолей, управляемом революционером Ураном, чтобы помочь нам достичь того, что раньше казалось недостижимыми.🙏 В совокупности с днём зимнего солнцестояния, что является одним из мощнейших дней в году, это действительно даёт магический момент», - написала она.

Напомним, недавно сын Лилианы и Влада признался, что хотел бы на Новый год получить сестричку Варвару.

Отметим, сам Влад Яма ранее говорил, что хотел бы стать отцом еще раз.

"Уже, наверное, скоро. Мы не настолько молоды, чтобы откладывать это еще на пять лет", - признавался судья "Танців з зірками".

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное.

Как сообщала Politeka, Влад Яма "запел" с Киркоровым после его скандальной выходки с Поляковой, фото.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" откровенно признался, что сводит его с ума.