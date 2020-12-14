Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма обескуражил неожиданным заявлением
Как передает Politeka.net, 38-летний танцор опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, мимимишность которых зашкаливает.
Влад вместе со своей супругой Лилианой задумались о том, чтобы "расширить" свою семью, сделав подарок и себе, и пятилетнему сыну Леону.
Счастливый артист решил посоветоваться с публикой.
"Задумались о собаке. 🐶 Какую породу взять?..", - говорится в посте Ямы.
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Так, на кадрах хореограф предстал сразу с несколькими четверолапыми друзьями человека различных пород, размеров и степени пушистости: некоторых он держал на поводке, а некоторых на руках.
Пользователи кинулись давать советы растерянному Владу:
"Влад лучше никакую😂, у нас голд ретривер та что посерединке, дети захотели, а собаке уже 11 лет, честно, мы устали🙄"
"Та, что на руках 👍шпицы оч крутые)"
"Золотистый ретривер, просто чудо, а не порода, и очень любит деток ❤️"
"Бордер колли ❤️❤️❤️ самая умная порода и активная как вы ❤️😍. У нас триколор и мы его обожаем"
"Берите из приюта. Спасёте чью-то жизнь и подарите дом, уют, ласку и любовь 🤗"
"Бери кота. Гулять и убирать не надо😄"
"Влад это чьи собаки?😍"
Ранее мы сообщали, жена Влада Ямы Лилиана умилила Сеть семейным фото в честь дня рождения сыночка - Леону на днях исполнилось пять лет.
На снимке счастливое семейство позирует возле украшенной новогодней елки, в уютных нарядах пастельных тонов. Влад нежно обнял улыбающуюся супругу. А малыш сидел на шее у отца, наблюдая за родителями сверху.
"Вы просто волшебные, только еще доченьки не хватает)))"; "Ёлочка красивая, ваша пара прекрасная и красивая счастья вам, браво😍😍😍", - прокомментировали поклонники семейки.
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