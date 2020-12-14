Украинский хореограф, судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма поделился пикантными подробностями из своей личной жизни

Как сообщает Politeka.net, Яма принял участие в подкасте 2POPODCAST на YouTube-канале. Он откровенно рассказал о своих любовных похождениях.

Сегодня Влад Яма примерный семьянин. Он счастлив в браке с красавицей-женой Лилианной. Вместе пара воспитывает сына Леона. Но до свадьбы Влад, как оказалось, был сумасшедшим гулякой.

«У меня был период, пару лет, такой прямо крейзи. До того, как я встретил Лилию. У меня были клубы, друзья, рестораны», - отметил Яма, добавив, что в целом до 19 лет был очень скромным и застенчивым парнем, который не знал, как разговаривать с девушками.

По словам хореографа, он покупал книжки с шутками и учил их наизусть, чтобы в нужное время пошутить. Однако шутить у него не получалось.

Сейчас, как известно, Влад Яма пользуется популярностью у женщин, но он любит одну единственную. По словам Ямы, он иногда ревнует свою жену, как и она его.

«Когда мы идем на какие-то мероприятия, на нее же тоже обращают внимание. Я тоже немножко ревную», – разоткровенничался Влад, добавив, что его жена невероятно красивая.

Напомним, что гордый Влад Яма показал, каким красавцем растет его белокурый сын: "Маленький принц".

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы бесстыдно разделась на пляже, прикрывшись одной ракушкой: фото взбудоражило сеть.

Также Politeka писала, что Влад Яма заскучал по Могилевской и показал, как надо зажигать на "Танцях з зірками": "Вот это эмоции. Вот это...".