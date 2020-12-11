Знаменитий український хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма показав пристрасний танець з Наталією Могилевською, згадавши попередній сезони шоу

В останніх сезонах Яму можна було побачити в кріслі члена журі, проте на самому початку шоу він двічі намагався поборотися за перше місце в парі з Наталією Могилевською – в першому і третьому сезоні.

Як пише Politeka.net, Яма згадав про ці часи, показавши їх з Наталією пристрасне танго.

"Сьогодні Міжнародний день танго. Замість тисячі побажань-кожному з вас загадую випробувати цей прекрасний танець на собі. Ну а поки-наш варіант. Спасибі, Наталя Могилевська, за надрив і чесність!",- написав танцюрист.

Його шанувальники не пройшли повз такого поста.

"Оце так емоції. Оце так правда танці, а тепер", "так час пролетів ! Але ви так само круто виглядаєте", "Ого. Класно! Я ніколи не бачила це танго та й шоу дивлюся з останніх трьох сезонів", "Супер пара , якщо чесно , я запам'ятала тільки цю пару з 1 по 7 сезон. З 7 по 10 всі були яскраві )) Ну знаєте я все одно не забула пару Яма і Могилевська. Ви кращі", "Ох, які ви круті!!! Як я хотіла вашої перемоги...",- пишуть люди.

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