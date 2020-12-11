Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма показал боль, наверно, всей столицы

Как передает Politeka.net, 38-летний танцор опубликовал свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, с тем ужасом и испытанием, которые устроила Киеву погода в последние дни. Речь о диком гололеде.

Так, Влад сначала выставил кадры, на которых изображено, как люди идут по-тихоньку по тротуару, скользят и пытаются любыми способами не упасть.

"Думаю, в травмпункте сегодня людно", - говорится в подписи.

Тем самым артист, видимо, себе накаркал, так как на следующий день сам рухнул на колени. Яма заснял, как сидит в машине с обледенелыми стеклами, в мокрых и грязных штанах.

"Без падений не бывает взлетов", - коротко подписал танцор, а затем добавил: "Все будет хо..."

Ранее мы сообщали, жена Влада Ямы Лилиана умилила Сеть семейным фото в честь дня рождения сыночка - Леону на днях исполнилось пять лет.

На снимке счастливое семейство позирует возле украшенной новогодней елки, в уютных нарядах пастельных тонов. Влад нежно обнял улыбающуюся супругу. А малыш сидел на шее у отца, наблюдая за родителями сверху.

"Жизнь изменилась ровно 5 лет назад, и с тех пор ты наш главный учитель.❤️🙏Хотя с тобой и бывает довольно сложно, но от этого в то же время я очень кайфую, потому что у тебя всегда есть свое мнение.🥰🙏❤️", - обратилась к малышу Лилиана.

"Вы просто волшебные, только еще доченьки не хватает)))"; "Ёлочка красивая, ваша пара прекрасная и красивая счастья вам, браво😍😍😍"; "До сих пор влюбленные, очень счастливы, красивые", - отреагировали пользователи.

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