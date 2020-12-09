Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма зворушливо привітав сина з днем народження

Артист поділився милим постом, присвяченим одному зі своїх найдорожчих людей, у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Влад і його дружина Лілія виховують сина Леона, якому виповнилося п'ять років. З цієї нагоди батьки влаштували хлопчикові веселе свято, а також не забули про привітання в соцмережах.

"Леон. 5 років. Як одна мить. Пам'ятаю твій перший крик. Того дня моє життя змінилося назавжди. Люблю шалено! Хочу бути тобі другом. Завше. Лілія, спасибі за диво", - написав танцюрист.

Він також поділився свіжим фото, на якому Леон позує в пустелі на тлі блакитного неба. Знімок був зроблений під час недавньої поїздки ями в Дубай зі своєю сім'єю. Білявий хлопчик на ньому позує у всьому чорному.

Шанувальники хореографа не могли пройти повз такий пост.

"Гарний хлопчик. І на маму і на тата схожий. З іменинником вас!!! Щастя, здоров'я і всіх благ вашому синочку", "Красивий хлопчик! Удачі в житті!", "Вітаємо всю вашу сім'ю! Міцного здоров'я імениннику, успіхів у розвитку і хороших друзів", "з Днем Народження, Маленький Принц! Світ! Дружба! Жуйка!", "З першим ювілеєм, нехай росте справжнім чоловіком і справжньою людиною", - пишуть люди.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" дозволив подивитися на розкішні ніжки дружини в машині.

Як повідомляла Politeka, задоволений Влад Яма з "Танців з зірками" порадував жаркими обіймами з дружиною-красунею: "Складно думати, коли у тебе...".

Також Politeka писала, що Влад Яма розкрив жорсткі правила "Танців з зірками", про які не розповідають глядачам.