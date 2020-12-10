Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма вместе со своей супругой Лилианой принимают поздравления

Как передает Politeka.net, артист и его яркая жена на днях отметили день рождения сына Леона, мальчику исполнилось 5 лет. Лилиана сделала трогательное признание в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив пост теплым домашним снимком.

На фото Влад с родными позируют возле украшенной новогодней елки, в уютных нарядах пастельных тонов. Влад нежно обнял улыбающуюся супругу. А малыш сидел на шее у отца, наблюдая за родителями сверху.

"Вчера мы отпраздновали удивительный праздник нашего сыночка. Тебе только 5, но ты не по годам взрослый и многое понимаешь и чувствуешь. Жизнь изменилась ровно 5 лет назад, и с тех пор ты наш главный учитель.❤️🙏Хотя с тобой и бывает довольно сложно, но от этого в то же время я очень кайфую, потому что у тебя всегда есть свое мнение.🥰🙏❤️ Спасибо тебе, наш учитель😘👏", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые предположили, что для полного счастья и семейной идиллии, Владу и Лилиане не хватает дочери.

"Дякую тобі за ЩАСТЯ!!!..😍😍😍"

"Влад, Вам очень повезло: у Вас самая красивая и умная жена"

"Вы просто волшебные, только еще доченьки не хватает)))"

"Поздравляю сына с прошедшим Днём Рождения !Пусть растет здоровый, счастливый и успехов во всем !🙂🎉🌸🌸🌸"

"Ёлочка красивая ваша пара прекрасная и красивая счастья вам браво😍😍😍"

"До сих пор влюбленные, очень счастливы, красивые"

Напомним, бодрый Влад Яма из "Танців з зірками" показал бицепсы в работе

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