Знаменитый украинский хореограф и судья «Танців з зірками» Влад Яма показал страстный танец с Натальей Могилевской, вспомнив предыдущий сезоны шоу

В последних сезонах Яму можно было увидеть в кресле члена жюри, однако в самом начале шоу он дважды пытался побороться за первое место в паре с Натальей Могилевской – в первом и третьем сезоне.

Как пишет Politeka.net, Яма вспомнил об этих временах, показав их с Натальей страстное танго.

«Сегодня Международный день танго. Вместо тысячи пожеланий - каждому из вас загадываю испытать этот прекрасный танец на себе. Ну а пока - наш вариант. Спасибо, Наталья Могилевская, за надрыв и честность!», - написал танцор.

Его поклонники не прошли мимо такого поста.

«Вот это эмоции. Вот это правда танцы, а теперь», «Да время пролетело ! Но вы так же круто выглядите», «Ого. Класс! Я никогда не видела это танго да и шоу смотрю с последних трех сезонов», «Супер пара , если честно , я запомнила только эту пару с 1 по 7 сезон. С 7 по 10 все были яркие )) Ну знаете я все равно не забыла пару Яма и Могилевская. Вы лучшие», «Ох, какие вы крутые!!! Как я хотела вашей победы...», - пишут люди.

Напомним, влюбленная жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала семейную идиллию и сделала признание.

Как сообщала Politeka, гордый Влад Яма из "Танців з зірками" показал, каким красавцем растет его белокурый сын.

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