Дружина відомого українського танцюриста Влада Ями Лілія Кудлай показала себе на пляжі без одягу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Лілії в соцмережі.
Так, дружина Ями запостила в сторіс фото, на якому вона позує на пляжі без одягу, а її чоловік, який робить цей знімок, прикриває найінтимніші частини тіла коханої ракушкою.
Таким чином, фото вийшло одночасно і відвертим, і цілком пристойним, адже нічого зайвого на ньому не побачиш.
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Очевидно, що Лілія занудьгувала за теплими днями та відпочинком, адже фото вже можна вважати архівним - воно було зроблено майже рік тому, на ньому стоїть дата "30 січня 2020 року".
Слід зазначити, що подібна фотосесія "перепала" не тільки Лілії, а і її чоловіку - у Влада Ями є схожі світлини, якими він також радував фоловерів.
На фото суддя шоу "Танці з зірками" повністю оголився, замінивши плавки на мушлю. Заради ефектного кадру голий Влад Яма позував прямо на пляжі. На другому кадрі роздягнений популярний танцюрист розповів своїм шанувальникам, що збирається йти в душ. Оскільки Владу Ямі досі не зняли гіпс після травми, йому довелося обмотати свою руку поліетиленом, щоб не потрапила туди вода.
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