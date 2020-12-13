Подібне фото було і у Ями

Дружина відомого українського танцюриста Влада Ями Лілія Кудлай показала себе на пляжі без одягу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Лілії в соцмережі.

Так, дружина Ями запостила в сторіс фото, на якому вона позує на пляжі без одягу, а її чоловік, який робить цей знімок, прикриває найінтимніші частини тіла коханої ракушкою.

Таким чином, фото вийшло одночасно і відвертим, і цілком пристойним, адже нічого зайвого на ньому не побачиш.

Очевидно, що Лілія занудьгувала за теплими днями та відпочинком, адже фото вже можна вважати архівним - воно було зроблено майже рік тому, на ньому стоїть дата "30 січня 2020 року".

Слід зазначити, що подібна фотосесія "перепала" не тільки Лілії, а і її чоловіку - у Влада Ями є схожі світлини, якими він також радував фоловерів.

На фото суддя шоу "Танці з зірками" повністю оголився, замінивши плавки на мушлю. Заради ефектного кадру голий Влад Яма позував прямо на пляжі. На другому кадрі роздягнений популярний танцюрист розповів своїм шанувальникам, що збирається йти в душ. Оскільки Владу Ямі досі не зняли гіпс після травми, йому довелося обмотати свою руку поліетиленом, щоб не потрапила туди вода.

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