Подобное фото было и у Ямы

Жена известного украинского танцора Влада Ямы Лилия Кудлай показала себя на пляже без одежды

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Лилии в соцсети.

Так, жена Ямы запостила в сторис фото, на котором она позирует на пляже без одежды, а ее муж, который делает этот снимок, прикрывает самые интимные части тела любимой ракушкой.

Таким образом, фото получилось одновременно и откровенным, и вполне приличным, ведь ничего лишнего на нем не увидишь.

Очевидно, что Лилия заскучала по теплым дням и отдыху, ведь фото уже можно считать архивным - оно было сделано почти год назад, на нем стоит дата "30 января 2020 года".

Следует отметить, что подобная фотосессия "перепала" не только Лилии, но и ее мужу - У Влада Ямы есть похожие фотографии, которыми он также радовал фолловеров.

На фото судья шоу "Танцы со звездами" полностью обнажился, заменив плавки на ракушку. Ради эффектного кадра голый Влад Яма позировал прямо на пляже. На втором кадре раздетый популярный танцор рассказал своим поклонникам, что собирается идти в душ. Поскольку Владу Яме до сих пор не сняли гипс после травмы, ему пришлось обмотать свою руку полиэтиленом, чтобы не попала туда вода.

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