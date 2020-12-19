Хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма показал фото со своими родителями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Ямы в соцсети.

Так, в День Святого Николая, 19 декабря, Влад Яма запостил фото с мамой и папой.

"Святой Николай попросил Владислава Николаевича передать подарок. Телепортнулся и сделал", - написал он.

Яма сделал селфи со своими родителями - на новом фото вся семья улыбается и выглядит очень счастливой.

В комментариях фолловеры поздравили танцора с праздником и похвалили его за то, что он не забывает уделять внимание своим родителям.

"С праздником! Крепкого и нерушимого здоровья вам и вашим близким", "Поздравляю Вас с Днем Святого Николая!", "Здоровья и счастья, пусть мечты сбываются", "Святой Николай мне деньги принес, 20 евро сегодня утром", "Класс! И я хочу подарки", "Какой внимательный сынуля, молодец", "С праздником! Я тоже Николаевна, значит у меня тоже праздник", "На папу похож", "С праздником, здоровья вам и вашим близким", "Какая хорошая семья", "Очень похож на отца", "Мама - красавица!", "Счастливая семья! С праздником вас", - пишут в комментариях.

Напомним, что Влад Яма в гневе обратился к украинцам, детали скандала: "для некоторых неадекватных...".

Как сообщала Politeka, маленький сын Влада Ямы рассекретил имя будущей сестренки, мама в слезах: "в самое сердце...".

Также Politeka писала, что Влад Яма поиграл стальными мышцами, устроив встряску в спортзале:"уток".