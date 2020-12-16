Известный украинский хореограф Влад Яма, звезда "Танців з зірками", показал, как проводит время

На кадрах Влад позирует в тренажерном зале в футболке и шортах. Яма поднял руки вверх и напряг бицепсы, показывая результаты тяжелого труда. Танцор улыбался, пока его снимала жена, которую можно увидеть в отражении. Кадры получились эффектными и мотивирующими, ведь звезда выглядит эффектно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадры были оставлены в сторис Инстаграма, но так и хочется добавить: "Качок, выглядит эффектно".

Сообщалось, что хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал новые фото с клиники.

Влад Яма, который ранее детально рассказывал о своей травме и процессе ее лечения, на этот раз показал новые фото.

Так, хореограф опубликовал фото дверей в клинике, добавив смайлик, намекая, что визит к доктору не слишком приятный.

Мы писали, что знаменитый украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма трогательно поздравил сына с днем рождения.

«Леон. 5 лет. Как одно мгновение. Помню Твой первый крик. В тот день моя жизнь поменялась навсегда. Люблю безумно! Хочу быть Тебе другом. Всегда. Лилия, спасибо за Чудо», - написал танцор.

Напомним, Влад Яма в гневе обратился к украинцам, детали скандала

А еще Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" внезапно заговорил о пополнении в семье, яркие кадры

Также Politeka сообщала, что примерный семьянин Влад Яма признался в многочисленных романах



