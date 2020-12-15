Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма едва подбирал слова в соцсетях
Кадр звезда опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.
Так, Влад Яма был в гневе из-за ситуации с его фотографиями
Танцор опубликовал в Instagram Stories скриншот переписки с одним из фанатов, который поблагодарил его за снимок, вдохновляющий его дочь.
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"О да, и вам огромное спасибо за фото. Очень понимаю, что это напрягает, но для дочки фото с вами - это прям мотивация попасть на следующий фестиваль и не облажаться. Завидую, с первого кадра шикарно на фото вышли", - написал ему один из поклонников.
Влад Яма на примере этой переписке решил упрекнуть некоторых людей и напомнил, что все снимки - бесплатные.
"Пожалуйста! Извините, что на вашем примере, но все же отмечу для некоторых неадекватных, что фото бесплатны", - ответил судья "Танців з зірками".
Ранее мы сообщали, жена Влада Ямы умилила Сеть семейным фото в честь дня рождения сыночка - Леону на днях исполнилось пять лет.
На снимке счастливое семейство позирует возле украшенной новогодней елки, в уютных нарядах пастельных тонов. Влад нежно обнял улыбающуюся супругу. А малыш сидел на шее у отца, наблюдая за родителями сверху.
"Вы просто волшебные, только еще доченьки не хватает, "Ёлочка красивая, ваша пара прекрасная и красивая счастья вам, браво", - прокомментировали поклонники семейки.
Напомним, бодрый Влад Яма из "Танців з зірками" показал бицепсы в работе
А еще Politeka писала, что жена Ямы повиляла бедрами рядом с красоткой-подружкой
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