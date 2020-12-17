Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма с супругой давно подумывают о пополнении семейства

Как передает Politeka.net, жена танцора Лилиана поделилась свежими кадрами в "сториз" в Инстаграм, на которых показала трогательную новогоднюю открытку, которую сделал ее пятилетний сын Леон на занятиях.

"Пожелание для мамы и папы, преподаватель записла под его диктовку... Просто в самое сердце, класс!", - говорит за кадром восторженная мать, по голосу прям чувствуется, как у нее проступили слезы.

"Я вас люблю, мама и папа! Желаю, чтобы у мамы было много косметики, а у папы, чтобы не болела рука. И чтобы появилась у меня сестричка Варвара", - написано в открытке. Так что становится понятно, что Лео уже и имя придумал для малышки.

Влад Яма не скрывает того, что они с супругой мечтают о втором ребенке. Хореограф об этом рассказывал в одном из интервью.

"Я хочу еще. Хотим девочку. Жена не против. Пока не было Леона, хотел четверых. Но появился малой, и какое-то время мы вообще об этом не говорили. Год, наверное. Потому что это было немножко сложнее, чем мы себе представляли: первые недели, месяцы. А сейчас... Уже, наверное, скоро. Мы не настолько молоды, чтобы откладывать это еще на пять лет", - признавался судья "Танців з зірками".

А пока появление второго ребенка только в планах, Яма задумался немного о другом пополнении семейства. Недавно хореограф выставил кадры в Инстаграм, на которых предстал с кучей породистых собак - звезда был в растерянности и попросил совета у публики, какую же выбрать.

"Задумались о собаке. 🐶 Какую породу взять?..", - спросил танцор.

"Берите из приюта. Спасёте чью-то жизнь и подарите дом, уют, ласку и любовь 🤗"; "Бери кота. Гулять и убирать не надо😄"; "Влад это чьи собаки?😍", - кинулись комментировать пользователи.

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