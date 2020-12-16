Відомий український хореограф Влад Яма, зірка "Танців з зірками", показав, як проводить час
На кадрах Влад позує в тренажерному залі у футболці і шортах. Яма підняв руки вгору і напружив біцепси, показуючи результати важкої праці. Танцюрист посміхався, поки його знімала дружина, яку можна побачити у відображенні. Кадри вийшли ефектними і мотивуючими, адже зірка виглядає ефектно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадри були залишені в сторіс Інстаграма, але так і хочеться додати: "Качок, виглядає ефектно".
Повідомлялося, що хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав нові фото з клініки.
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Влад Яма, який раніше детально розповідав про свою травму і процес її лікування, на цей раз показав нові фото.
Так, хореограф опублікував фото дверей в клініці, додавши смайлик, натякаючи, що візит до лікаря не надто приємний.
Ми писали, що знаменитий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма зворушливо привітав сина з днем народження.
"Леон. 5 років. Як одна мить. Пам'ятаю твій перший крик. Того дня моє життя змінилося назавжди. Люблю шалено! Хочу бути тобі другом. Завше. Лілія, спасибі за диво", - написав танцюрист.
Нагадаємо, Влад Яма в гніві звернувся до українців, деталі скандалу
А ще Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" раптово заговорив про поповнення в родині, яскраві кадри
Також Politeka повідомляла, що зразковий сім'янин Влад Яма зізнався в численних романах