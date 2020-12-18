Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма решил похвастаться не только танцевальными но и вокальными талантами

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист поделился видео, как он едет в авто и подпевает песню Киркорова, которая как раз играет.

«На концерте Киркорова в 1990 году в Запорожье случайно выучил все песни наизусть», - подписал карды хореограф.

Влад Яма не только подпевает Киркорову, но и активно жестикулирует бровями.

Отметим, Филипп Киркоров является другом украинской певицы Оли Пляковой. В начале ноября их даже заметили в одном из люксовых ресторанов Дубая. Артисты праздновали встречу, мило беседовали и пили шампанское.

Полякова и Киркоров также вместе выступили на концерте в том же Дубае, что подняло волну критики в Украине. На такую реакцию Полякова ответила довольно резко.

«Это уже просто смешно. Видите ли, кому-то не понравилось то, что я выступила в Арабских Эмиратах на совместном концерте с Филиппом Киркоровым. Видите ли, это, оказывается, "зрада", а сам Филипп, оказывается, враг Украины… Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про "зраду" и про мою позицию, что она там как-то поменялась», - заявила певица.

Напомним, что Влад Яма в гневе обратился к украинцам, детали скандала: "Для некоторых неадекватных...".

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