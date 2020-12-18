Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма раскрыл одну из своих главных слабостей

Откровенная публикация появилась в личном Instagram.

По его словам, он однажды чуть не сошел с ума, когда впервые попал в правильный аутлет в Соединенных Штатах.

"Из одежды для жизни я купил не очень много. Но в спортивном отделе оторвался на полную - так, что для этих покупок пришлось купить отдельный чемодан. И так - почти каждый раз! В Киеве мне тоже сложно пройти мимо качественной спортивной одежды. В этом году особенно «подсел» на Under Armour - красиво, технологично и удобно. На мне, кстати, новинка - маска из коллекции, сидит просто идеально", - откровенно рассказал Влад Яма в своем личном микроблоге.

Судья шоу "Танці з зірками" также решил устроить небольшой розыгрыш среди своих подписчиков и озвучил правила для участия.

"Красивая маска", "Крутяк", "О да, детка...", "Супер", "Очень хочу ее", "Мне тоже такая нужна в зал", "Хочу такую маску", "А вообще, маска крутая, хочу и себе", "Люблю эту фирму не меньше)) есть велошорты,велофутболка,шорты для бега. Также рекомендую!", "В маске тренить, то ещё удовольствие.... Ну а что поделать", "Будет хороший подарок мужу", "Скорейшего выздоровления и восстановления сил, чтоб в зале можно было красоваться", - написали они в комментариях под публикацией.

Ранее мы писали, что во время последнего сезона шоу "Танці з зірками" Влад Яма получил серьезную травму руки. Во время сложной поддержки с Юлией Саниной рука хореографа хрустнула. Он не досидел на прямом эфире и отправился в больницу в машине скорой помощи.

Он уже пережил одну операцию, но на этом дело не закончилось. Недавно Яма рассказал, что спицу из руки уже вытащили. Теперь его ожидает длительная реабилитация.

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