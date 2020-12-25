Жена хореографа и судьи проекта "Танці з зірками" Влад Ямы Лилиана показала себя в домашнем
Как передает Politeka.net, снимком она поделилась на странице в Инстаграм.
Лилиана Яма запечатлена в клетчатой красной пижаме. Свои длинные волосы девушка собрала на макушке.
Фото просто излучает новогоднее настроение и домашний уют, ведь в кадр попал тематический декор. Кроме того, жена Ямы в руках держит красиво украшенный новогодний кулич.
«Остались считанные дни до Нового Года и хочется всё успеть. Главное - не паниковать. Лучше всего составить план от самых важных вещей до второстепенных. А 31 декабря всё-таки расслабиться, даже если что-то не успели», - поделилась советом супруга известного украинского хореографа.
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Лилия Яма получила массу комплиментов после такого фото.
"Красотка", "Няша натуральная", "Ты невероятная", - пишут в комментариях.
Напомним, ранее Влад Яма поделился атмосферными домашними фото со своим сыном Леоном.
На снимках они сидят на полу рядом с украшенной новогодней елкой. На первом снимке отец и сын дурачатся с мандаринами, а на втором – вместе рассматривают книгу.
«Уже запахло мандаринами, а с подарками я так и не определился...», - написал танцор в подписи к фото.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное.
Как сообщала Politeka, Влад Яма "запел" с Киркоровым после его скандальной выходки с Поляковой, фото.
Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" откровенно признался, что сводит его с ума.