Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма огорошил неожиданным признанием
Как передает Politeka.net, Яма рассказал о скелетах в своем шкафу в эфире программы "Хто зверху?". Танцор поделился своим самым сильным страхом в баттле интересных фактов с оппоненткой Лесей Никитюк.
Оказывается, брутальный танцор, глава семейства, боится кошек.
«Все началось с того, что в детстве на меня напала кошка. Она прыгнула на меня, потом пробежала по всему телу и сильно поцарапала», — рассказал Яма.
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Подобные истории повторились и уже во взрослой жизни.
«Однажды, когда только приехал в Киев, я снял комнату. Заплатил уже за два месяца, поселился. Вдруг ночью узнал, что у хозяйки есть кошка. Она сначала пыталась попасть в мою комнату, а на следующий день поцарапала свою же хозяйку. После этой ситуации я сразу съехал…», - поделился хореограф.
Никитюк, к слову, предположила, что именно поэтому они с Владом конфликтовали во время съемок танцевального шоу, ведь по восточному горокопу Леся - Кот.
При всем этом, Влад Яма абсолютно не испытывает страха перед другим животным, гораздо экзотичнее и крупнее. Так, мы писали, что танцор опубликовал в Инстаграм любопытное селфи с верблюдом. Фото было сделано во время отдыха в ОАЭ.
"Губки бантиком👄", - мило подписал кадр танцор, находившийся совсем рядом с громадным зверем.
"Подружка"; "😂Бровки домиком"; "А ви чимось схожі, шутка.😂"; "Я сначала растерялся кто где😁💙"; "Единственный случай, когда утиные губы не портят фото 😆👍🔥", - комментировали изумленные пользователи.
Напомним, что Влад Яма ошарашил видом с густыми волосами, редкое фото: "Ужас, на себя не похож".
Как сообщала Politeka, жена-красотка Влада Ямы раскрыла пикантные подробности их знакомства: "Коктейль в тот вечер....".