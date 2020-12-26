Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма показал, как выглядел с прической

Как передает Politeka.net, архивный снимок 38-летний танцор опубликовал в на своей станице в Инстаграм.

На фото совсем молодой и счастливый Яма позирует с миской раков.

Но что самое интересное, на голове у известного хореографа присутствует густая шевелюра.

В публикации Влад решил поразмышлять на тему волос и рассказал, что ближе к совершеннолетию мечтал отпустить «хвостик», но не дотерпел и чуть позже побрился.

Поклонники не остались равнодушными и принялись обсуждать архивное фото.

"Ужас, на себя не похож, сейчас бомба🔥🔥", "Никогда бы не подумал что у Влада бывало когда-то такая шевелюра!) 😂", "Виталька?", "Какой красавчик", "Было модно", "Прикольный", - пишут в сети.

До этого мы сообщали, что Влад Яма покрасовался фигурой на солазнительном фото.

Влад Яма внимательно следит за своей физической формой, регулярно занимается в тренажерном зале, поэтому может похвастаться красивой фигурой, что, видимо и решил сделать.

Он позировал в серой жилетке на голое тело и джинсах. При этом застегивать жилет он не стал, демонстрируя свой подтянутый торс. Хореограф стоит, прислонившись спиной к стене, и смотрит вдаль.

Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное.

Как сообщала Politeka, Влад Яма "запел" с Киркоровым после его скандальной выходки с Поляковой, фото.