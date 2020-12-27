Танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма вместе со своей женой Лилией умилили трогательными публикациями
Свои посты они опубликовали в личных Instagram-аккаунтах.
Так, Влад и Лилия Яма посвятили трогательные посты своему наследнику, который отмечал свой первый юбилей.
По словам Лилии, 5-летие Леона решили отпраздновать в теплой компании, чтобы ребенок надолго запомнил этот день.
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"Дети не скучали ни секундочки, шоу-программа чередовалась с разными квестами и соревнованиями, а в конце состоялся мастер-класс «шоколадная конфета супергероя» и бумажно-блестящая дискотека. Всё было четко и слаженно, супергерои выглядели очень реалистично", - рассказала жена украинского хореографа.
Сам же Леон признался родителям, что это был его лучший день рождения в жизни.
Влад Яма до сих пор не может поверить, как быстро растет его сын.
"5 лет пролетело, как одно мгновение - вроде бы только вышли из роддома, а человек уже сам выбирает себе наряд и завязывает галстук", - написал он в Instagram.
Чтобы малыши на празднике не грустили, родители пригласили аниматоров, которые в костюмах Человека Паука, Бамблби из "Трансформеров" и Железного Человека всячески развлекали гостей.
"Мы невероятно тепло посидели и посмеялись от души. Но самое большое удовольствие, конечно, наблюдать за детьми. Именинник лично приглашал своих друзей", - добавил Влад Яма в своей публикации.
Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное
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