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Танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма вместе со своей женой Лилией умилили трогательными публикациями

Свои посты они опубликовали в личных Instagram-аккаунтах.

Так, Влад и Лилия Яма посвятили трогательные посты своему наследнику, который отмечал свой первый юбилей.

По словам Лилии, 5-летие Леона решили отпраздновать в теплой компании, чтобы ребенок надолго запомнил этот день.

"Дети не скучали ни секундочки, шоу-программа чередовалась с разными квестами и соревнованиями, а в конце состоялся мастер-класс «шоколадная конфета супергероя» и бумажно-блестящая дискотека. Всё было четко и слаженно, супергерои выглядели очень реалистично", - рассказала жена украинского хореографа.

Сам же Леон признался родителям, что это был его лучший день рождения в жизни.

Влад Яма до сих пор не может поверить, как быстро растет его сын.

"5 лет пролетело, как одно мгновение - вроде бы только вышли из роддома, а человек уже сам выбирает себе наряд и завязывает галстук", - написал он в Instagram.

Чтобы малыши на празднике не грустили, родители пригласили аниматоров, которые в костюмах Человека Паука, Бамблби из "Трансформеров" и Железного Человека всячески развлекали гостей.

"Мы невероятно тепло посидели и посмеялись от души. Но самое большое удовольствие, конечно, наблюдать за детьми. Именинник лично приглашал своих друзей", - добавил Влад Яма в своей публикации.

Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное