Телеведущая Леся Никитюк заставила хореограф и судью проекта "Танці з зірками" Влада Яму публично оказаться в неудобном положении

Как передает Politeka.net, в Сети показали кадры нового выпуска шоу «Хто зверху», которое выходит на одном из украинских телеканалов.

Так, во время конкурса, где нужно было угадать песню по ее мелодии, отличился актер «Квартала 95» Евгений Кошевой. Он уверенно назвал композицию Таяны «Шкода». Чем, поже удивил и лидера мужской команды Сергея Притулу.

«Офигеть», - слышно его голос за кадром.

Кроме того, в этом же конкурсе попытки Леси Никитюк назвать какую-то другую композицию довели Кошевого практически до истерики.

Сложнее пришлось хореографу Владу Яме, которого Леся Никитюк заставиила принять не слишком удобное положение. Танцору пришлось лечь на стеклянную поверхность, которая постепенно из горизонтального положения приходила в вертикальное.

Пытаясь удержаться на переворачивающейся поверхности Владу Яме нужно было отвечать на вопросы ведущей. Судя по кадрам, это было не очень то и легко.

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