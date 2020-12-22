Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой взбудоражил украинцев переменами внешности

Популярный комик опубликовал видеообращение на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. И хотя сам ролик появился несколько дней назад, но обсуждения не стихают.

Видно, что ситуация сильно задела Кошевого и он уже еле сдерживал эмоции. Дело в том, что мошенники стали использовать имя Кошевого, чтобы выманивать деньги у доверчивых украинцев.

«Никаких розыгрышей, ни Студия «Квартал 95», ни я лично не проводим. Не видитесь на этот развод. С разводчиками боремся, ну не с разводчиками собак, а с этими разводящими. Пытаемся их банить. Не ведитесь на эти разводы, и не тратьте тем более последние деньги. Не видитесь на левую шнягу. Я надеюсь, я до вас достучался. И перестаньте выплескивать свои эмоции на других. Всех обнял. Всем добра», - заявил артист.

Кошевой подчеркнул, что все розыгрыши «Квартал проводит только на официальной странице Студии, или официальных страницах актеров.

В Сети благодарят Кошевого за разъяснения. Также некоторые поклонники артиста рассказывают, что либо лично либо их знакомые попались на удочку мошенников.

Тем временем, некоторых фолловеров артиста больше заинтересовала его внешность. Многие обратили внимание, что артист заметно поправился.

«Репа конечно что нужно», «Распирает уже, распирает», «Ля, какая хрюшка», «Вот это пачка», «Говорящие щеки», - пишут в Сети.

В то же время другие ожесточенно заступаются за артиста, в результате чего переходят на личности.

Напомним, Кошевого из «Квартал 95» внезапно перекосило, звезда назвал украинцам причину страданий.

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