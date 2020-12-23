Известная украинская ведущая Леся Никитюк заговорила о пластике, озадачив своих поклонников

Так, в этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм артистка решила поделиться двумя кадрами, на которых позировала в очередном провокативном и стильном образе. Никитюк примерила довольно коротенькое платье черного цвета с неприлично глубоким декольте.

Наряд также отлично подчеркнул стройные ножки телеведущей, на которых она сделала меньший акцент, чем на бюсте. Все дело в том, что Леся решила заговорить про пластическую операцию на груди с целью увеличения размеров. Сама звезда от комплексов или недостатков не страдает, а роскошная фигура является этому подтверждением.

Однако Леся решила устроить опрос для самих фанатов, чтобы узнать мнение поклонников по поводу изменений во внешности.

«Пластика или Натюрель???Какие новогодние шарики предпочитают сейчас парни? 2го или 4го размера??? Очень интересно 🤔 👇🏻👇🏻👇🏻», - пишет под кадрами Никитюк, выставив бюст с удачного ракурса.

Вот как реагируют в сети:

«Леся, никакой пластики. Сережки бомба👏; Бог дал вам столько красоты! Какая пластика?😮; Красотка 💖🤤; Баба огонь🔥👍🥰; Ох и Леся! Хулиганка!😁😜; Трошки рука закрутилась 😁;Подарите гнома👍😂; Спасибо вам за такие фотки 😍; Те шарики, на которых ты сидишь 😂; Все натуральна краще; Леся,что-что,а фигура у Вас идеальная😉».

Также ранее Леся Никитюк показала соблазнительный образ и рассказала о том, как отпраздновала День святого Николая.Знаменитая красотка поделилась новым постом в своем Инстаграм.

Так, Леся призналась, что прошедший праздник стал для нее очень эмоциональным.

«Вчера был очень насыщенный и эмоциональный день!!! Впервые в жизни я почувствовала праздник Николая!!! Я загадала желание и не думала что оно так быстро осуществится», - призналась ведущая.

Она пояснила, что ей удалось насобирать на транспортный инкубатор для новорожденных для Хмельницкой городской детской больницы. За это звезда поблагодарила всех, кто участвовал в благотворительной акции.

Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой: "Надеюсь, скоро…".

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