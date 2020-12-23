Известная украинская ведущая Леся Никитюк заговорила о пластике, озадачив своих поклонников
Так, в этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм артистка решила поделиться двумя кадрами, на которых позировала в очередном провокативном и стильном образе. Никитюк примерила довольно коротенькое платье черного цвета с неприлично глубоким декольте.
Наряд также отлично подчеркнул стройные ножки телеведущей, на которых она сделала меньший акцент, чем на бюсте. Все дело в том, что Леся решила заговорить про пластическую операцию на груди с целью увеличения размеров. Сама звезда от комплексов или недостатков не страдает, а роскошная фигура является этому подтверждением.
Однако Леся решила устроить опрос для самих фанатов, чтобы узнать мнение поклонников по поводу изменений во внешности.
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«Пластика или Натюрель???Какие новогодние шарики предпочитают сейчас парни? 2го или 4го размера??? Очень интересно 🤔 👇🏻👇🏻👇🏻», - пишет под кадрами Никитюк, выставив бюст с удачного ракурса.
Вот как реагируют в сети:
«Леся, никакой пластики. Сережки бомба👏; Бог дал вам столько красоты! Какая пластика?😮; Красотка 💖🤤; Баба огонь🔥👍🥰; Ох и Леся! Хулиганка!😁😜; Трошки рука закрутилась 😁;Подарите гнома👍😂; Спасибо вам за такие фотки 😍; Те шарики, на которых ты сидишь 😂; Все натуральна краще; Леся,что-что,а фигура у Вас идеальная😉».
Также ранее Леся Никитюк показала соблазнительный образ и рассказала о том, как отпраздновала День святого Николая.Знаменитая красотка поделилась новым постом в своем Инстаграм.
Так, Леся призналась, что прошедший праздник стал для нее очень эмоциональным.
«Вчера был очень насыщенный и эмоциональный день!!! Впервые в жизни я почувствовала праздник Николая!!! Я загадала желание и не думала что оно так быстро осуществится», - призналась ведущая.
Она пояснила, что ей удалось насобирать на транспортный инкубатор для новорожденных для Хмельницкой городской детской больницы. За это звезда поблагодарила всех, кто участвовал в благотворительной акции.
Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой: "Надеюсь, скоро…".
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