Хореографх и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма рассказал о новой проблеме

Как передает Politeka.net, о своем состоянии танцор поведал в Инстаграм.

Влад Яма записал «Сторис», в которых охрипшим голосом сообщил, что происходит.

«У меня сегодня не просто утро. У меня сегодня утро здоровья. Сначала был на реабилитации своего пальца любимого. Потом заехал к хирургу любимому, чтобы все проверить, посмотреть, такой плановый осмотр. Но сейчас нужно посмотреть наверное на голосовые связки, потому что мне то мой тембр нравится, но, кажется, петь я пока не могу», - поделился артист.

Напомним, ранее Влад Яма получил травму на "Танцях з зірками" во время номера с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком Яма.

В танце была поддержка, когда один партнер подбрасывал партнершу над головой, а второй ловил. Неприятность случилась в тот момент, когда Яма неудачно поймал Санину. Хореограф услышал хруст в кисти, затем почувствовал сильную боль и понял, что дела плохи.

У судьи шоу были подозрения на перелом, но рентгеновский снимок показал, что это не так. Однако хореографу все же понадобилась операция. К тому же востановление после нее заняло определенное время.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное.

Как сообщала Politeka, Влад Яма "запел" с Киркоровым после его скандальной выходки с Поляковой, фото.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" откровенно признался, что сводит его с ума.