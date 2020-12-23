Жена танцора и судьи шоу "Танці з зірками" Влада Ямы знает, как удивлять окружающих
Жаркие кадры в своем Instagram опубликовал танцов и хореограф.
Так, Влад Яма похвастался перед подписчиками, как его скромная жена Лилия в компании с подружкой устроили жаркие танцы с элементами тверка.
Более того, на видеоролике можно увидеть, как Лилия Яма, забыв о стыде, сбросила с себя кофту и соблазнительно танцевала в одних штанах и лифчике кислотного цвета.
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"Когда твоя жена - ещё та зажигалка... Обожаю! Получилось очень стильно, а главное - смело!", - эмоционально подписал Влад Яма видео, на котором его любимая Лилия "довела до экстаза".
Соблазнительные танцы от Лилии Ямы пришлись поклонникам по душе, из-за чего они завалили звезд лайками и восторженными комментариями.
"Ничего себе, красотка!", "Вот так и Лиля", "Обожаю когда Лиля танцует, ее глаза все говорят и движения тела доказывают , как она кайфут в процессе", "Ваша жена это ваша гордость, ну и сыночек, который очень на вас похож", "Вот это Лиличка зажигает! Крутышка ! Прямо кайфует сама и мы с ней! Красотка ! Почаще нужно выкладывать такие видосики", - написали они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что Влад Яма получил травму на "Танцях з зірками" во время номера с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком Яма.
В танце была поддержка, когда один партнер подбрасывал партнершу над головой, а второй ловил. Неприятность случилась в тот момент, когда Яма неудачно поймал Санину. Хореограф услышал хруст в кисти, затем почувствовал сильную боль и понял, что дела плохи.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное.
Как сообщала Politeka, Влад Яма "запел" с Киркоровым после его скандальной выходки с Поляковой, фото.
Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" откровенно признался, что сводит его с ума.