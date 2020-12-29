Украинский хореограф и судья «Танців з зірками» Влад Яма поделился забавными кадрами с отдыха

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал селфи, на котором рядом с собой заснял верблюда. Сам хореограф стоял посреди пустыни и щурился от сильного солнца. Его новый пушистый друг, в свою очередь, позировал на камеру. Казалось, что верблюд старается изо всех сил, поскольку на фото он вышел очень удачно. На шее у животного красовалось украшение.

«Губки бантиком», - подписал фото Яма.

За короткое время пост хореографа оценили почти 3 тысячи человек. В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Путеводная звезда для корабля пустыни», «А вы не родственники?», «Я сначала растерялся кто где», «Единственный случай, когда утиные губы не портят фото», «А ресницы какие», «Ох ну прям настоящая женщина», «Бровки домиком», «Тяжелая жизнь», «Классная фотка», «Найди 10 отличий», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Влад Яма поделился забавными кадрами с сыном Леоном. Он использовал популярную маску Инстаграма, при помощи которой его малыш превратился в Гринча – похитителя Рождества. Стоит отметить, что артист лишь недавно стал открыто публиковать фото и видео со своим сыном. Ранее он старался не светить лицо ребенка.

Напомним, что Влад Яма ошарашил видом с густыми волосами, редкое фото: "Ужас, на себя не похож".

Как сообщала Politeka, жена-красотка Влада Ямы раскрыла пикантные подробности их знакомства: "Коктейль в тот вечер....".

Также Politeka писала, что Влад Яма с женой закатил пышную вечеринку для 5-летнего сына: "Чтобы не грустили...".