Зірці нема чого приховувати від фанатів

Дружина хореографа і судді "Танців з зірками" Влада Ями Лілія зізналася, як познайомилася з відомим танцюристом

Про це дружина-красуня розповіла у своєму Instagram.

Так, Лілія Яма запропонувала своїм шанувальникам задати їй якісь питання.

В Instagram Stories один з фанатів вирішив поцікавитися, як саме вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Владом.

Лілія опублікувала спільне фото із зірковим чоловіком на тлі розкішного спорткара і зізналася, що між ними все зав'язалося в клубі.

"Познайомилися в 2007 році в клубі. Влад давно полював на мене. Але довго не наважувався, мабуть коктейль того вечора надихнув його все - таки познайомитися", - відверто зізналася Лілія Яма в Instagram.

Раніше ми розповідали, як Лілія Яма довела до екстажу свого чоловіка Влада.

Його скромна дружина Лілія в компанії з подружкою влаштували спекотні Танці з елементами тверка.

Більш того, на відеоролику можна побачити, як Лілія Яма, забувши про сором, скинула з себе кофту і спокусливо танцювала в одних штанях і ліфчику кислотного кольору.

Спокусливі танці від Лілії ями припали шанувальникам до душі, через що вони завалили зірок лайками і захопленими коментарями.

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